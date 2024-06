Allerta chiusure (e conseguenti disagi) per la Guardia medica di Olbia: per mancanza di medici, il presidio al Giovanni Paolo II sarà chiuso domani notte e tutto il giorno seguente (29 giugno notturno e il 30 giugno).

Una nota inviata al sindaco, Settimo Nizzi, dal direttore sanitario del distretto di Olbia della Asl Gallura, Guido Sari, comunica la forte criticità nella copertura dei turni di servizio per il mese in corso a causa della grave persistente carenza di medici riscontrata nel reperimento dei professionisti dal Dipartimento risorse umane di Ares.

«Questa direzione - continua la nota - si sta prodigando per trovare ancora qualche medico disponibile», specificando che i pazienti, in caso di qualsiasi necessità, dovranno raggiungere il Pronto soccorso dell'ospedale olbiese (già in affanno).

