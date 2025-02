Scontro frontale questa sera a Cannigione, frazione di Arzachena. Intorno alle 19.30, per cause ancora da accertare, un furgoncino di è schiantato con un'auto in sosta, ha invaso la carreggiata opposta e travolto frontalmente un'altra vettura.

Le due conducenti sono rimaste ferite e sono state trasportate all'ospedale di Olbia dalle ambulanze del 118, accorse sul posto. Assieme ai sanitari ha collaborato anche la squadra dei vigili del fuoco di Arzachena, che ha messo in sicurezza l'area e i veicoli coinvolti.

L'incidente avvenuto a Cannigione

Sul posto anche la Polizia locale di Arzachena.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata