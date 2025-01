Il prossimo 31 gennaio presso la sala consiliare di Calangianus avrà luogo la presentazione, alle ore 18, del Progetto "Connessioni Consapevoli". L'iniziativa è finalizzata «all’uso consapevole della tecnologia, al benessere psicofisico e alla socialità attraverso più di 600 ore di attività laboratoriali, sportive, teatrali e formative che si svolgeranno nelle varie scuole». Il progetto, spiega il sindaco Albieri, «si distingue per la sua innovatività a livello nazionale, essendo uno dei pochi in Italia a prevedere l’adozione di un Patto Educativo Digitale di Comunità, un documento condiviso tra scuole, famiglie e amministrazioni locali per guidare l'uso responsabile della tecnologia tra i giovani».

L'iniziativa, finanziata dalla Fondazione di Sardegna e ideata e coordinata da Logout Livenow, vede il Comune di Calangianus in qualità di ente capofila, di questo progetto triennale, che coinvolge 6 Comuni della Gallura: Calangianus appunto, Luras, Aggius, Viddalba, Bortigiadas, Luogosanto e gli Istituti Comprensivi di Calangianus e Aggius, con i relativi plessi. Inoltre, 13 partner collaboreranno per svolgere le diverse attività previste,al fine di fornire un supporto organizzativo e operativo con attività rivolte a studenti, famiglie e docenti. Il sindaco Albieri di dichiara convinto che «questo progetto innovativo migliorerà la comunità, creando opportunità di socialità, inclusione e sviluppo oltre gli schermi!».

