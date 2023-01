Sarà presentato il 20 gennaio alle 11, nella sala consiliare di Calangianus, il progetto sulla disciplina sportiva dell’Orienteering .

«Si tratta di un progetto che riguarda la realizzazione degli impianti cartografici nel nostro territorio comunale che serviranno a realizzare questa nuova disciplina sportiva che si sta affermando in tutta Europa», spiega il sindaco, Fabio Albieri.

Si parlerà dell'Orienteering come sport ecosostenibile ed ecocompatibile in grado anche di destagionalizzare l'offerta turistica in Sardegna e di attrarre masse di turisti stranieri, soprattutto del nord Europa oltre che favorire la partecipazione dei nostri giovani.

Assieme alle scuole del territorio sarà presente il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Sport Orientamento, Sergio Anesi.

Il primo cittadino interviene anche sulla situazione della Sanità in Gallura.

«Nei giorni scorsi la Giunta Regionale ha completato i passaggi relativi all'approvazione degli atti aziendali delle Asl della Sardegna, compresa la Gallura. L'atto aziendale della Gallura è stato approvato dalla Giunta, senza il parere della conferenza socio sanitario composto dai sindaci del territorio. L'assessore Doria e il direttore generale Acciaro sono così venuti meno all'impegno, preso nel corso dell'ultima conferenza socio-sanitaria con i sindaci, di un ultimo e definitivo passaggio in conferenza, dimostrando uno scarso rispetto nei confronti degli amministratori locali. Mi dicono che l'atto aziendale sia stato modificato. Prima di esprimermi a riguardo preferisco leggere la nuova versione. Vediamo che cosa si è fatto della Sanità in Gallura e cosa è rimasto dell'Ospedale "Dettori" di Tempio. Non sono ottimista», dichiara Albieri.

