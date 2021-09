Terribile incidente questa sera a Olbia. Un motociclista ha perso la vita.

Dalle prime informazioni, per cause in via di accertamento, è caduto sull’asfalto all’altezza di una rotonda in direzione Pittulongu.

Gravissime le ferite riportate tanto che i soccorsi si sono rivelati inutili.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia municipale.

