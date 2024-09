Un nido di Caretta caretta nella spiaggia di Salamaghe, a Budoni. È quanto segnalato da un cittadino che lo scorso 31 agosto ha osservato e aiutato una piccola tartaruga a raggiungere il mare.

Sul posto è intervenuta la pattuglia forestale della Base navale di Siniscola per individuare e mettere in sicurezza il sito. Il Corpo forestale ha attivato immediatamente le procedure di monitoraggio e tutela previste dalla Rete regionale per la conservazione della fauna marina, coordinata dai biologi Graziella Dedola e Piero Panzalis dell'Area marina protetta di Tavolara.

Nei prossimi giorni, si provvederà ad assicurare il presidio costante del nido, fino alla schiusa di tutte le uova deposte.

