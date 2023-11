A Budoni si cercano nuovi barracelli.

L’amministrazione comunale ha pubblicato il bando per la selezioni di nuovi componenti da inserire nella compagnia di volontari che svolge un ruolo fondamentale nel controllo del territorio.

«La nostra compagnia è operativa a 360 gradi ed è coinvolta in tutte le attività che riguardano il paese – ha spiegato il sindaco, Antonio Addis - dalla lotta all’abbandono dei rifiuti, al rispetto per l’ambiente ed in particolare nelle operazioni di prevenzione e intervento in caso di incendi, fino alla gestione della sicurezza sulle nostre spiagge, il controllo sui furti nelle campagne e il supporto in occasione degli eventi».

Un ruolo fondamentale quello della Compagnia barracellare che, al fianco della Polizia Locale, rappresenta un presidio di grande valore per la cittadinanza. Dopo la selezione, i candidati ritenuti idonei seguiranno un corso di formazione e andranno ad affiancarsi agli oltre 130 uomini e donne che compongono il corpo budonese, oggi guidato dal Capitano Vanni Ventroni e dal Tenente Marco Deledda.

«Il nostro bando è rivolto specialmente ai giovani – prosegue il primo cittadino – affinchè comprendano l’importanza di far parte di un’associazione che ogni giorno fa davvero tanto per il nostro paese e che personalmente ringrazio moltissimo».

