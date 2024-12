Lmdv Capital, il family office che fa capo a Leonardo Maria Del Vecchio, tramite la Triple Sea Food, ha firmato un accordo per l'acquisizione del Brand Twiga e di 4 location del Gruppo Majestas, che fa capo a Flavio Briatore: c’è anche il Billionairedi Porto Cervo. «Nasce così una realtà italiana leader nell'hospitality di lusso con brand iconici, 50 milioni di fatturato e 600 persone», si legge in una nota. «Twiga, marchio storico del gruppo Majestas, è nato nel 2000 in Versilia per poi crescere e affermarsi a livello internazionale come icona dell'hospitality di lusso: un brand solido e altamente redditizio, supportato dall'impegno di 360 persone».

Il closing dell'operazione che ha portato Lmdv Capital all'acquisizione del Twiga è previsto per il primo trimestre 2025, «quando nascerà un colosso made in Italy della ristorazione di lusso con proiezione internazionale». L'operazione prevede l'acquisizione del 100% del brand e delle quattro location Twiga Forte dei Marmi, Twiga Montecarlo, Twiga Baia Beniamin e lo storico immobile del Billionaire a Porto Cervo. Anche in Costa Smeralda quindi sbarca il marchio Twiga.

Il fatturato delle due società combinate è stimato in circa 50 milioni nel 2024 con proiezioni di forte crescita nel 2025 e negli anni successivi. «Da due anni investiamo in questo settore, e l'acquisizione rappresenta un altro passo importante», afferma Leonardo Maria Del Vecchio, Presidente di Lmdv Capital. «Siamo orgogliosi», prosegue, «di aver creato uno dei più grandi gruppi di ristorazione in Italia, consolidando un modello vincente che unisce alta cucina, intrattenimento e design esclusivo».

«Siamo lieti di affidare Twiga a un gruppo dinamico e innovativo come Triple Sea Food», afferma Flavio Briatore. «Sono sicuro», aggiunge, «che Triple Sea Food saprà portare avanti progetti ambiziosi per Twiga, proseguendo il percorso di crescita di un marchio iconico che è parte della mia storia personale e professionale».

