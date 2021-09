Conto alla rovescia, a Olbia, per il Campionato Italiano Windsurfer, in programma dal 16 al 19 settembre.

La 47ª edizione della manifestazione, organizzata dal Circolo Nautico Olbia col sostegno della Fondazione di Sardegna, del Comune di Olbia, della Federazione Italiana Vela e dell’International Windsurfer Class Association, avrà il suo Regatta Village sulla spiaggia di Pittulongu e attirerà in Gallura i migliori performer della disciplina: già pervenute più di 150 iscrizioni di atleti nazionali e internazionali, che approderanno in Sardegna per partecipare ad uno degli eventi più importanti della stagione agonistica.

Slalom, Course Race, Long Distance e Freestyle sono le discipline nelle quali si cimenteranno i partecipanti, in un contesto naturalistico, quello del Golfo di Olbia, di straordinaria bellezza. Dove, di norma, è lo scirocco il vento che disegna le migliori condizioni. Ma non solo: gli specialisti lo sanno, questo tratto di costa è spesso investito anche da venti provenienti dai quadranti occidentali, che regalano sempre grandi emozioni ai praticanti di questo meraviglioso sport.

"Olbia e la Sardegna hanno avuto sempre una grande tradizione in questa disciplina velica", spiega Mario Peralda, windsurfista e presidente del Circolo Nautico di Olbia. "I partecipanti iscritti, a oggi, sono oltre 150, numeri che rievocano i fasti dei campionati, mondiale e nazionale, disputati nel 1982 a Cala Bitta negli anni d’oro del windsurf. Possiamo parlare, dunque, di un grande ritorno, che sta attirando l’attenzione non solo di regatanti master, ma soprattutto dei più giovani, che trovano in questa classe una tavola semplice ed economica, ma anche tecnica, un attrezzo ideale per mettere insieme spirito agonistico e voglia di stare insieme dando a tutti le stesse possibilità".

Uno dei motivi del boom di iscrizioni è dovuto anche al fatto che l’organizzazione ha reso possibile il noleggio dell’attrezzatura: un vero plus per chi non avesse ancora a disposizione la tavola o volesse viaggiare leggero.

Gli atleti in gara – La flotta dei locals olbiesi sarà capitanata da Angelo Usai e Roberto Soro, Nicola Campus e Franco Deiana. Il gruppo del Windsurfing Club di Cagliari arriverà con la campionessa Giulia Clarkson, Alberto Congiu, il plurititolato campione degli anni ‘80 Alberto Diaz e Fred Pilloni, vice campione del mondo e campione europeo Iq Foil. Non mancherà il nutrito gruppo di atleti siciliani dello storico circolo Albaria capitanato da Vincenzo Baglione, che ha nei cugini Marco e Massimiliano Casagrande e nella russa naturalizzata palermitana Katerina Babikova le sue punte di diamante.

Temibili anche i windsurfisti laziali con Andrea Marchesi, Luca Pacitto, Edoardo Thermes, i fratelli Pavolini, la naturalizzata romana Céline Bordier, già campionessa mondiale nel 1992 in Sud Africa. Da menzionale l’agguerrita pattuglia dei toscani con i due campioni italiani in carica Alessandro Torzoni e Marco Costagli. Tra gli outsider i giovanissimi del Pescara Team guidata dal sempre verde Andrea Papa, già allenatore della nazionale giovanile.

Lo spettacolo non sarà solo in mare, ma anche in spiaggia, dove Riccardo Baita, altro storico windsurfista romano e speaker ufficiale della manifestazione, animerà il Regatta Village, il quartier generale in stile californiano che verrà allestito nel pieno rispetto della filosofia green ai bordi della spiaggia.

