Tragedia sulla spiaggia di Bados, vicino a Pittulongu, tra Olbia e Golfo Aranci.

Da quanto si apprende un bambino di circa 10 anni – Samuel Imbhuzan, residente a Rimini, mamma italiana e padre romeno – ha perso la vita in seguito a un’esplosione avvenuta su un camper, forse a causa di una fuga di gas.

Dopo lo scoppio è scaturito un incendio, con fumo nero visibile anche a distanza, che ha coinvolto un altro camper posteggiato poco distante. Il piccolo, che forse stava dormendo, si trovava proprio a bordo di questo secondo mezzo.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale di Olbia, 118, guardia costiera e protezione civile.

Presente anche il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi: «La morte di un bambino in maniera così drammatica è una delle peggiori cose che potessero capitare nel nostro territorio – ha detto -. Non possiamo che adoperarci per portare un po' di sostegno alle persone che hanno perso tutto, ci siamo già attivati con i servizi sociali».

I genitori del bimbo, feriti e sotto choc, sono stati trasportati in ospedale a Sassari. Da quanto si apprende il padre ha riportato ustioni sul 40 per cento del corpo. Per il piccolo, invece, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

In azione anche vigili del fuoco e corpo forestale, con anche l’ausilio di un elicottero, per estinguere le fiamme che hanno raggiunto la vegetazione circostante.

