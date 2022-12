Auto in fiamme nella notte a Olbia.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno all'1 in via Nervi per l’incendio di un’Audi parcheggiata a bordo strada.

Gli altri mezzi in sosta, grazie all’intervento della squadra, non sono stati danneggiati.

Ingenti i danni, ma non si segnalano feriti. Sul fatto indaga la Polizia di Stato, potrebbe trattarsi di un incendio doloso.

(Unioneonline/v.f.)

