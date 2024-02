Non si placano reazioni e polemiche per l’audio “sessista”, attribuito a un candidato alle prossime regionali, diffuso su social e chat in questi giorni.

Ora arriva anche la presa di posizione del locale Phi Beach di Arzchena, che sul suo profilo Facebook ha postato una nota, dove si legge: «In merito al contenuto di un messaggio audio ormai diventato virale e che più persone ci hanno segnalato, prodotto e diffuso dal Sig. Pietro Pinna, candidato alle prossime elezioni, Luciano Guidi, rappresentante legale del Phi Beach e il Phi Beach intendono smentire categoricamente l’esistenza di un accordo finalizzato a mettere a disposizione la nostra location in caso di successo elettorale dello stesso. Tali affermazioni – aggiunge la nota – non corrispondono al vero e sono da attribuirsi esclusivamente alla fantasia del Sig. Pietro Pinna».

«Ci riserviamo – conclude la nota – imminenti azioni legali».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata