Ci sono 24 milioni non spesi nelle casse della Asl Gallura. Lo denuncia il consigliere regionale M5s Roberto Li Gioi, che chiede il commissariamento di Marcello Acciaro, dg dell’azienda sanitaria.

«Un’azienda sanitaria che funziona ed è guidata da un manager capace di provvedere al fabbisogno dei diversi reparti si fonda sul principio che tutte le risorse a disposizione vengano impiegate a tale scopo», spiega Li Gioia.

E invece la Asl gallurese, «azienda ormai al collasso da anni, con grave carenza di medici e servizi sanitari sul territorio, ha lasciato nelle casse ben 24 milioni di euro, il consuntivo 2022 è stato approvato con un avanzo di bilancio milionario».

Una cosa che «certifica l’inerzia e l’immobilismo della direzione targata Acciaro», attacca il pentastellato. «Deve essere immediatamente commissariato, non possiamo aspettare che faccia altri danni a scapito della popolazione gallurese».

Mentre in cassa giacevano quei soldi, continua Li Gioi, «Acciaro non ha provveduto a bandire concorsi per risollevare le sorti dei nostri ospedali in ginocchio, non ha fatto scorrere le graduatorie, non ha investito ingenti somme, mentre la nostra sanità continuava a peggiorare di giorno in giorno».

(Unioneonline)

