Nuova iniziativa della Cooperativa sociale “La Rosa di Gerico” che riparte col progetto “Un pesce sull’albero”. Finanziato dal Comune, il progetto è dedicato a tutti gli studenti delle scuole di Arzachena, dall’età di 6 ai 18 anni, in pratica tutto l’arco scolastico, dal primo anno delle Primarie all’ultimo di Scuola secondaria di secondo grado.

Ad essere fornite sono attività di supporto allo studio, sia singolarmente che in gruppo, attraverso percorsi finalizzati alla comprensione delle difficoltà e allo sviluppo di strumenti e competenze. Coordinato d Andrea Ganau, il progetto di supporto didattico extrascolastico comprende anche consulenza psicopedagogica per i genitori. «Le attività del progetto sono altamente individualizzate», afferma il Ganau, «lavoriamo soprattutto in rapporto 1 a 1 o piccoli gruppi da massimo 3/4 persone. Gli operatori sono tutti specialisti nel campo dell'apprendimento e dell'educazione, attualmente abbiamo 6 operatori all'attivo».

Le attività sono gratuite e si svolgono nella sede sociale di via Oristano 6 e via Marconi n. 6. Le attività termineranno a fine maggio.

© Riproduzione riservata