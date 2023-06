Proseguono ad Arzachena le attività del progetto #comemenessunomai, iniziativa interassessoriale partita nel 2021, realizzata in collaborazione con la Cooperativa sociale La Rosa di Gerico, con lo scopo di stare vicino e sostenere gli adolescenti d’età compresa tra i 12 e i 18 anni.

Il progetto, spiega lo psicologo e coordinatore dell’iniziativa, Andrea Ganau, «prevede diversi spazi tra cui lo #spaziotardelli che si fa promotore di azioni educative per favorire l'inclusione di bambini e adolescenti, sostenendo le società sportive con figure quali psicomotricista, psicologa, educatore sportivo».

Un incontro in programma oggi, venerdì 16 giugno (ore 17, sala Consiliare), dal titolo appunto “Società sportive e inclusione in età evolutiva”, informa Ganau, «sarà l'ultimo di un ciclo iniziato a ottobre. In questo incontro parleremo dell'attività svolta quest'anno all'interno di due società sportive e cercheremo di fare il punto della situazione su come sia possibile inserire figure specialistiche che favoriscano la più ampia accessibilità alle varie discipline».

I relatori saranno la psicologa Maria Paola Sotgiu, Gioele Pititu, educatore e formatore sportivo, e la psicomotricista Alice Fois.

