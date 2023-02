Nuovo corso di formazione professionale, per giovani e adulti, promosso dal Comune di Arzachena. Il delegato alle Politiche Giovanili, Giovanni Carta, e la delegata alle Politiche del Lavoro, Daniela Desogus, lanciano una terza iniziativa con il corso per il conseguimento del brevetto di “assistente bagnante professional”.

Vi possono partecipare 20 persone, tra i 16 e i 35 anni. Le lezioni teoriche si svolgeranno online, quelle tecniche e pratiche presso la piscina comunale di Tempio Pausania con trasporto gratuito garantito su navetta comunale.

Al termine del corso verranno rilasciate tre abilitazioni: il brevetto professionale di assistente bagnanti per piscine, l’attestato di esecutore BLSD (supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione), l’attestato di addetto al primo soccorso aziendale. È prevista una prova pratica di ammissione preliminare al corso in cui i candidati dovranno dimostrare di saper nuotare correttamente per almeno 50 metri in stile libero, rana, dorso e nuotare almeno 12,5 metri in subacquea.

«Investiamo su corsi che rispondono a precise esigenze del mercato del lavoro nel nostro territorio», spiega Giovanni Carta, delegato alle Politiche giovanili: «Operatori turistici e imprese ricettive necessitano fortemente di queste figure professionali per garantire servizi di alta qualità nell’immediato». In precedenza il Comune aveva organizzato corsi di patente nautica entro le 12 miglia e di silver service interior.

