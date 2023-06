Spaccatura nella maggioranza che sostiene il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. Sono stati di fatto estromessi Rino Cudoni, Francesca Pileri e Fabio Fresi. La decisione è arrivata oggi, con un documento firmato dal primo cittadino e da 16 consiglieri comunali.

Per la giunta in carica e per la coalizione che la sostiene, non ci sono più le condizioni per un percorso condiviso. Nella nota si legge: «Purtroppo, con il passare dei giorni si è reso evidente come 3 dei 16 consiglieri non abbiano accolto lo spirito con il quale il gruppo si è unito, non soltanto manifestando eventuali legittime posizioni politicamente diverse ma, viceversa, attuando azioni e condotte in aperta contrapposizione con i colleghi. Le ripetute circostanze hanno portato ad uno scollamento tra il gruppo ed i tre consiglieri e disorientato l’opinione pubblica, causa della ambigua appartenenza degli stessi al gruppo di maggioranza».

Stando a indiscrezioni, il rapporto tra la maggioranza e i tre consiglieri, già compromesso, si è rotto definitivamente nei giorni scorsi. In una recente seduta dell’assemblea civica arzachenese, Cudoni aveva posto il problema della riacquisizione dei parcheggi (spiaggia del Principe, Romazzino e Pevero), realizzati con fondi pubblici, e ora affidati al Consorzio Costa Smeralda. Anche il consigliere Fabio Fresi aveva attaccato con durezza la giunta.

