«Le attività legate al marchio De.Co riprendono a pieno regime dopo un periodo di stop», informa la delegata alle Attività Produttive, Stefania Fresu. Si tratta della Denominazione Comunale di Origine che, dopo un sopralluogo, la commissione esaminatrice ha approvato il prodotto dell’azienda agricola Greenitaly park srl di Robert Ruzittu e Alberto Chiolerio, promuovendo il Gin Rena 41 come meritevole del logo che riconosce – è scritto in un comunicato stampa - il legame col territorio arzachenese, la qualità dei metodi di produzione e ne garantisce la specificità. Il regolamento per l’attribuzione del marchio De.Co è stato approvato dal Consiglio comunale 4 anni fa.

«Gli incontri con gli imprenditori agricoli condotti nell’ultimo anno confermano l’entusiasmo nell’aderire a questa iniziativa pensata dal Comune per tutelare e promuovere le produzioni agroalimentari legate al territorio di Arzachena e alle sue tradizioni», afferma ancora Stefania Fresu. «Sotto il marchio De.Co vorrei riunire tutte le realtà produttive locali, affinché rafforzino la loro presenza sul mercato e diventino una vera e propria attrazione turistica, oltre che un’occasione per divulgare le peculiarità della nostra destinazione. In autunno organizzeremo ulteriori incontri ed eventi ad hoc».

I prodotti ammessi nel registro fruiscono della promozione attraverso i canali e le attività di comunicazione istituzionale dell'Ente, e le aziende coinvolte negli eventi di promozione territoriale finanziati dal Comune.

