Il centro educativo diurno per minori di Arzachena, che offre supporto alle attività scolastiche, riapre le porte con una nuova organizzazione a cura di educatori professionali della società municipalizzata Ge.se.co.

Il servizio provvede ad attività di sostegno per lo svolgimento dei compiti anche per minori con certificazioni riconosciute ADHD, BES, DSA.

Da lunedì 7 novembre è possibile presentare domanda di iscrizione. Il bando resta aperto tutto l’anno, così da inserire eventuali nuovi iscritti fino al raggiungimento dei posti disponibili. L’iniziativa è promossa dall’assessore ai Servizi sociali e Protezione civile, Alessandro Careddu.

“Abbiamo introdotto delle novità per questo servizio a supporto delle famiglie di Arzachena - spiega Alessandro Careddu -. La fascia di età degli ammessi è stata ampliata. Con questa riorganizzazione potremo accogliere bambini e adolescenti dai 6 ai 16 anni, anziché fino a 13 anni. Inoltre, le classi saranno strutturate con massimo 20 alunni ciascuna a cui verranno assegnati 2 educatori, uno ogni 10 bambini. L’apertura del centro è prevista 4 volte la settimana con diversi orari per facilitare l’adesione in risposta alle esigenze espresse negli anni dalle famiglie”.

Il centro educativo diurno per minori sarà aperto ogni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 19, durante tutto l’anno scolastico. Sul sito del Comune l’avviso e il modulo di iscrizione.

