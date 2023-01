«Vogliamo offrire nuove opportunità agli arzachenesi per prepararsi alla stagione estiva 2023 – ebbero a dichiarare ai primi di novembre scorso la delegata alle Politiche del Lavoro, Daniela Desogus, e il delegato alle Politiche Giovanili, Giovanni Carta - con qualifiche professionali che favoriscono l’accesso al mondo del lavoro legato al comparto nautico e turistico». E per far ciò promossero l’iscrizione gratuita al corso per il rilascio della patente nautica entro le 12 miglia e al corso per silver service interior (hostess e steward di bordo o in villa).

È di questi giorni la notizia che i partecipanti a questo secondo corso, il silver service interior, hanno conseguito, dopo oltre 60 ore di lezioni, il certificato con valenza internazionale di hostess e steward di bordo dopo aver superato i test sui 6 moduli di studio.

È iniziato invece alcuni giorni fa l’altro corso, quello per il conseguimento della patente nautica per navigazione entro le 12 miglia su natanti a motore, con 7 giovani selezionati impegnati nelle lezioni. I partecipanti seguiranno in totale 25 ore di teoria e 5 ore di pratica due volte alla settimana.

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di garantire a 13 persone, tra rilascio patente nautica e corso di silver service, «la possibilità di crescere, migliorarsi e arricchire il proprio curriculum grazie al sostegno pubblico».

