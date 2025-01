Ha ripreso, nell’anno appena trascorso, il lento incremento della popolazione di Arzachena, che ha concluso il 2024 con una popolazione di 13.933 abitanti: 29 persone in più rispetto al 2023.

I maschi risultano essere 7022 mentre le donne in numero di 6911. Sembra però ancora abbastanza lontano il “traguardo” dei 14.000 in considerazione delle poche decine di aumenti di popolazione ogni anno, e anche perché tale incremento non è costante. Si era infatti interrotto nel 2023, con 39 persone in meno in riferimento al precedente 2022.

Un’ interruzione temporanea dunque rispetto agli aumenti, che hanno visto il Comune smeraldino superare quello di Tempio Pausania e piazzarsi al secondo posto, per popolazione, in Gallura, dopo Olbia. Tuttavia tale aumento non è dovuto ad un saldo attivo naturale ma a quello di “importazione”, ovvero dall’afflusso esterno di persone giunte dal continente o dall’estero a stabilire la propria residenza ad Arzachena, in numero di quasi 400 (398 per l’esattezza), a fronte di emigrazioni pari a 337 persone.

I nati sono stati 71 (70 nel 2023) mentre le persone decedute 103 (117 nel 2023). Da notare come, rispetto a 10 anni fa, sia sensibile la diminuzione delle nascite che allora furono 136 mentre le persone morte furono 71. Ancor meno furono i morti nel 2004, ammontanti a 56 persone a fronte di 112 nascite; gli immigrati allora furono 335 mentre gli immigrati 213.

