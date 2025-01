Buone notizie per il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Arzachena: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, lo scorso 8 gennaio, il bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica della nuova sede operativa in lococalità Misuaglia-Naseddu.

Il bando prevede l'incarico professionale per un in importo complessivo a base di gara pari a 192.683,11 euro. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 17 febbraio alle 12.

Il terreno sul quale sorgerà la nuova caserma è stato donato dal Comune di Arzachena per la realizzazione di questo importante presidio che andrà a beneficio comunale e territoriale.

© Riproduzione riservata