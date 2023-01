Il prossimo 25 gennaio, dalle 15 alle 17, nell’aula consiliare in piazza Segni, nuovo incontro tra Amministrazione comunale di Arzachena e operatori del turismo e del commercio: dai balneari, agli albergatori, ai commercianti, ai ristoratori, alle agenzie di servizi, agli operatori dell’outdoor.

Prosegue così, anche nel 2023, l’iniziativa lanciata ad ottobre dello scorso anno, dell’assessora al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni, finalizzata a mantenere costante il dialogo tra ente pubblico e privati al fine di migliorare l’offerta e l’accoglienza nella destinazione Arzachena.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno, informa la Giagoni, «il trasporto locale per assicurare la mobilità interna tra centro e borghi, oltre al collegamento con gli scali portuale e aeroportuale di Olbia. Focus anche sul nuovo appalto dei rifiuti, il decoro urbano e sulla pubblicazione del bando per il calendario unico degli eventi. Sarà anche l’occasione – conclude l’assessora - per presentare l’appuntamento con il G20 delle Spiagge Italiane in programma dal 3 al 5 maggio e discutere sull’eventuale organizzazione di un workshop tra gli imprenditori turistici attivi ad Arzachena».

© Riproduzione riservata