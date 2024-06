È di tre ragazze ferite il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo le 18 di oggi sulla circonvallazione di Arzachena.

L’auto sulla quale viaggiavano assieme a un’amica, per cause ancora da accertare, è volata fuori strada finendo la sua corsa in mezzo alla vegetazione.

Le giovani sono state trasferite al Giovanni Paolo II per accertamenti. Sul posto, oltre alle ambulanze necessarie per il soccorso delle ferite, è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Arzachena, che hanno estratto le ragazze dal mezzo e messo in sicurezza l’intera area.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale e dagli agenti della Polizia di Stato.

