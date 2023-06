Non è difficile intravedere che il primo destinatario della protesta, sebbene non citato esplicitamente, sia il “suo” sindaco, Roberto Ragnedda.

Fabio Fresi, consigliere di minoranza ad Arzachena, recentemente estromesso dalla stessa insieme a due altri colleghi, si domanda, dopo essersi rivolto a Fabio Albieri, presidente di Egas – Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, «perché alcuni Sindaci non prendano coraggio e votino contrari al bilancio di Abbanoa. Magari così qualcuno potrebbe reagire a questa situazione di menefreghismo o torpore…!».

Scrive ancora Fresi, in merito ad alcuni disservizi: «Ma ci si rende conto che ogni anno dobbiamo protestare sempre per le stesse cose?», e passa ad elencare: «Vogliamo parlare della Frazione di Liscia di Vacca, nella quale alcune attività di ristorazione hanno dovuto chiudere per giorni l’attività? Addirittura, in Loc. Cumitoni, diversi cittadini e operatori della ristorazione, si sono dovuti recare da alcuni amici per fare una doccia. È possibile, come in questo caso, lasciare centinaia di persone per 3 giorni senz’acqua? Beh, io credo che sia un comportamento inaccettabile, si tratta di un bene primario, fondamentale per tutti».

