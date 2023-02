Partirà a breve nelle scuole cittadine di Arzachena il “Sistema integrato di educazione per il potenziamento cognitivo”. Sono coinvolti nel nuovo sistema di istruzione tutti i bimbi, il personale docente e i genitori con attività mirate e innovative per realizzare un ecosistema formativo integrato tra nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria.

«Il servizio nasce come risposta alle necessità di garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione, di cura, di relazione e di gioco a tutti i bambini mirando alla finalità di realizzare un ecosistema formativo integrato», spiega la “Carta del Servizio”. «Questo progetto, delineato in base alle indicazioni delle linee pedagogiche nazionali per il Sistema Integrato, garantisce ai bambini pari opportunità di educazione e istruzione», precisa il delegato alla Pubblica Istruzione, Michele Occhioni.

«La fase di età da 0 a 6 anni è considerata come il periodo in cui il bambino deve essere posto al centro dell’azione educativa, valorizzando ciascuna tappa del suo percorso scolastico individualmente e non come preparatoria a quella successiva».

Il progetto, promosso dal Comune, è realizzato dalla Cooperativa Oltrans Service con un’équipe pedagogica formata da psicologo, educatori professionali e docenti universitari. Progetto che viene realizzato grazie a un finanziamento annuale regionale di 70mila euro.

