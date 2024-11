Erano 21, questa mattina ad Arzachena-Spazio Nexus, ad iniziare il corso di alta formazione in Project Management organizzato da Promocamera - Azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari e promosso dal Comune nell’ambito del protocollo di intesa siglato a ottobre 2023. I partecipanti al corso sono persone attive in aziende, studi professionali ed enti pubblici di Arzachena e della Gallura. Il corso è tenuto dall’ingegnere Maurizio Monassi, docente accreditato ISIPM® esperto nella realizzazione di progetti complessi e conduzione d’aula e vanta trascorsi in aziende dell’ingegneria del software e costruzioni navali. Membro del Consiglio Esecutivo ISIPM, componente del gruppo di lavoro UNI GL13 (ISO 21500 e 11648), e responsabile dello schema AICQ SICEV per la certificazione del Project Manager. «Il corso fornirà ai partecipanti una formazione adeguata per completare la propria preparazione al fine di affrontare l’esame per l’acquisizione della certificazione ISIPM-BASE®», spiega Francesco Carboni, presidente di Promocamera. «La Certificazione/Qualificazione ISIPM-Base® costituisce un primo importante passo lungo un percorso più ampio di professionalizzazione e di certificazione. L’obiettivo generale di Promocamera resta sempre quello di offrire opportunità di sviluppo per il business delle imprese che operano su tutto il territorio del Nord Sardegna». I percorsi formativi proposti da Promocamera, ha dichiarato Mario Russu, presidente del consiglio comunale, «concorrono a concretizzare l’obiettivo di questa Amministrazione volto alla professionalizzazione di imprenditori e operatori e, al contempo, all’innalzamento del livello di qualità dei processi organizzativi delle aziende galluresi».

