Ad Abbiadori, in piazza Padre Pio, nel piano seminterrato dell’edificio della delegazione comunale sono iniziati i lavori per l’allestimento di un Centro ricreativo. Avrà la funzione di favorire l’aggregazione di giovani e adulti, e verrà affidato a un’associazione culturale. Qui si potranno ospitare eventi anche nel periodo invernale.

Il progetto definitivo-esecutivo è dell’architetta Mara Samuela Frisciata con studio ad Arzachena. La risistemazione avrà un valore di 120.000 euro, soldi provenienti, come previsto dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche, dagli oneri concessori per 80.000 euro e per 40.000 euro dai proventi dell’imposta comunale di soggiorno.

A coordinare l’intervento è l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Azzena, che ha ripreso e sta portando avanti il lavoro impostato dal predecessore, Fabio Fresi. Una volta ultimata si tratterà di una struttura, comunale, che potrà offrire un servizio importante; a parte Cannigione non ci sono attualmente locali di questo tipo né ad Abbiadori né a Porto Cervo né a Monticanaglia.

© Riproduzione riservata