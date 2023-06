«Cari Commercianti e residenti del centro di Arzachena Vi esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà e comprendiamo le Vostre difficoltà nell’affrontare una stagione estiva in mezzo alla polvere di un cantiere come quello della Piazza Risorgimento che doveva risplendere di nuova luce già dalla Pasqua e che invece non è dato sapere se e quando potrà vedere la fine».

A scriverlo è il gruppo consiliare Piattaforma Arzachena, composto da Rino Cudoni e Francesca Pileri, eletti nella lista del sindaco Roberto Ragnedda e da questa estromessi alcune settimane fa (insieme al consigliere Fabio Fresi).

«Quotidianamente, da quasi sei mesi, operai e mezzi meccanici impolverano residenti e turisti tra lo sconcerto generale di tanti arzachenesi che osservano non tanto la lentezza dell’impresa ma la incapacità di dare una soluzione ed una fine ad un cantiere che avrebbe dovuto trovare la massima attenzione di chi è deputato a seguire una opera pubblica come questa».

E ciò nonostante la promessa, da parte dell’Amministrazione comunale, che i lavori si sarebbero conclusi entro questa Pasqua passata.

«Oggi invece i lavori proseguono indisturbati in attesa dell’arrivo di una fontana che forse arriverà dopo l’estate e di un impianto di illuminazione con i fari posticci da cantiere. Non una bella immagine per Arzachena».

© Riproduzione riservata