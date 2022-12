Sono 11 i punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Arzachena convocato per le 9:30 di domani dal presidente Mario Russu. Tra questi di particolare rilievo c'è la presa d’atto dell'approvazione paesaggistica del PUL (Piano di utilizzo dei litorali) adottato in via definitiva nel 2019 dalla precedente amministrazione. C'è poi l'adozione dello studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica riferito al PUC e aggiornato al PAI. Ancora d'interesse c'è l'approvazione del progetto definitivo della pista ciclopedonale del tratto Arzachena-Palau con l'apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la variante urbanistica non sostanziale.

Da discutere e deliberare ci sono anche alcune variazioni al programma triennale delle opere pubbliche 2022-2023-2024 e al programma biennale degli acquisti e delle forniture 2022-2023. Gli altri punti sono variazioni al bilancio e decisioni di carattere edilizio. L'ultimo punto all'ordine del giorno sono le segnalazioni che i consiglieri comunali fanno al sindaco e alla Giunta.

La seduta è aperta al pubblico e sarà trasmessa anche in diretta on line sul sito del Comune.

