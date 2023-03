In occasione della Giornata Mondiale della Terra, che si svolgerà il 22 aprile, domenica 23 i volontari di Plastic Free Onlus, con il supporto del Comune di Arzachena e della Ditta Sceas Scarl, raccoglieranno la plastica presente sulla spiaggia del borgo di Cannigione, preventivamente selezionata.

L’iniziativa è stata pensata per sensibilizzare i cittadini sul tema della plastica, per favorire il riciclo dei materiali, la raccolta differenziata e la complessiva riduzione dell’utilizzo di materiale plastico.

L’Amministrazione comunale, nel dare il patrocinio all’iniziativa, ricorda che, tra i fattori che incidono sul cambiamento climatico a livello globale, un ruolo determinante è svolto dall'azione degli oceani, rispetto i quali il tema dell'abbandono della plastica è una delle principali fonti di inquinamento, in quanto si stima che annualmente finiscano in mare circa 8 milioni di tonnellate di plastiche, con grave danno per le specie marine, gli ecosistemi e, di conseguenza, per la salute dell'uomo.

Si ricorda anche che la Commissione Europea, in data 16 gennaio 2018, ha adottato la “Strategia europea per la plastica” all'interno della quale è prevista anche la riduzione dell'utilizzo di plastiche monouso; e che il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha lanciato la campagna "Plastic Free Challenge", con la quale ha invitato la società civile e le istituzioni ad eliminare la plastica monouso; del resto, il Comune di Arzachena «svolge da anni iniziative di sensibilizzazione agli studenti e non solo, approfondendo le tematiche legate all'utilizzo della plastica».

