Fino a domani, venerdì 3 marzo, chiunque (aziende, associazioni, agenzie o singoli artisti) voglia proporre spettacoli, concerti, manifestazioni sportive e appuntamenti culturali da organizzare utilizzando il patrocinio e il contributo economico del Comune di Arzachena, potrà presentare l’iniziativa seguendo le indicazioni contenute nei documenti scaricabili nella pagina web del Comune.

La volontà è quella di creare un calendario generale di eventi da ospitare nel periodo da aprile a novembre 2023, nel centro urbano e nei borghi. «Cerchiamo di promuovere e animare Arzachena attraverso lo strumento degli eventi sportivi e di intrattenimento che hanno la funzione di animare il territorio per i residenti e i visitatori», ha spiegato Nicoletta Orecchioni, delegata allo Sport e Spettacolo. Un calendario unico di riferimento degli eventi «che contribuirà a garantire informazioni a lungo termine agli operatori turistici e commerciali per programmare le loro attività e, allo stesso tempo, per offrire ai visitatori un quadro chiaro e completo dell’offerta di intrattenimento che si affianca alle altre attrazioni del territorio» ha commentato Claudia Giagoni, assessora al Turismo e al Commercio.

Ad ogni modo, un appuntamento c’è già; dal festival di Sanremo, dove si è aggiudicato il terzo posto, al palco del lungomare di Cannigione, il giorno di Pasquetta, il concerto di Mr Rain.

© Riproduzione riservata