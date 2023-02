La Giunta comunale nei giorni scorsi ha preso atto di 2 progetti definitivo-esecutivo, entrambi riguardanti la frazione di Abbiadori. È stato in primo luogo approvato il progetto, redatto dall’arch. Nicco Filigheddu di Arzachena, riguardante la “Sistemazione dei marciapiedi e dell'arredo urbano Abbiadori-Farina”, che prevede una spesa di 200mila euro. L'approvazione giunge dopo l'esito positivo della Conferenza di servizi all'uopo convocata. I lavori saranno realizzati con fondi comunali derivanti in parte da Oneri concessori ed in parte dall'Imposta di soggiorno.

L'altra presa d'atto riguarda invece il progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento di “Sistemazione del piano seminterrato della Delegazione comunale di Abbiadori”, questa volta redatto dall’arch. Samuela Frisciata, che prevede una spesa di 120mila euro. Anche in questo caso l'apposita Conferenza di servizi si è conclusa con esito favorevole. L'intervento è finanziato dalla casse comunali con gli Oneri concessori.

