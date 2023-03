«Spesso si è detto che Arzachena è fuori dai giochi della politica gallurese, provinciale, regionale: così è!».

Ad affermare ciò è stato nell’ultima seduta del Consiglio comunale Rino Cudoni, presidente dell'assemblea civica nello scorso mandato amministrativo, facente ora parte della lista che ha vinto le ultime elezioni comunali e che dall’ottobre scorso ha costituito, insieme a Francesca Pileri, il gruppo “Piattaforma Arzachena”. Il paese, che ha sempre avuto una tradizione politica importante, ha ricordato, ha necessità di una «rappresentanza forte, fuori da Arzachena». Questa, che è diventata la seconda realtà della Gallura, sia come popolazione che in termini economici, ha proseguito Cudoni, «è molto dimenticata, negli ultimi 5 anni, nonostante gli sforzi che vengono fatti del primo cittadino». E ha ricordato i problemi che si vivono per quanto riguarda in particolare la sanità e la viabilità (strada Arzachena-Olbia). «Non ci hanno finanziato un’opera pubblica – ha affermato ancora Cudoni - nonostante le promesse dell’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino al quale da subito ci siamo rivolti con grande fiducia; abbiamo visto nella finanziaria regionale una pioggia di euro finanziati a quasi tutti i paesi della Sardegna; su Arzachena le cose sono state minime!».

Per le prossime elezioni regionali dunque, l’auspicio di Rino Cudoni, è che i cittadini concentrino i voti «su figure locali, che ancora devono essere individuate. Che Arzachena non sia ancora considerata come il solito serbatoio di voti a cui attingere ogni volta».

