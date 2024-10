Questa mattina lo Spazio Nexus – centro storico di Arzachena – nell’ambito del progetto “Incoming di tour operator svizzeri”, ha ospitato il seminario di presentazione del mercato turistico della Svizzera, presenti l’assessora al Turismo, Claudia Giagoni e il direttore di Promocamera-Sassari, Luigi Chessa.

Da ieri sono presenti nella città smeraldina tour operator elvetici e agenzie di viaggio che rimarranno fino al prossimo 13 ottobre. Obiettivo dell’iniziativa è favorire e ampliare la presenza del turismo svizzero in un’ottica di destagionalizzazione, creando nuove opportunità per le aziende di Arzachena e della Gallura.

«Oggi qui sono presenti i rappresentanti di strutture alberghiere importanti del territorio e tanti piccoli imprenditori - ha detto l’assessora - che vogliono dialogare con i buyer elvetici per conoscere meglio il target, intensificare le relazioni e l’incoming di turisti, soprattutto in primavera e autunno».

Gli ospiti hanno visitato e visiteranno il centro storico, i siti archeologici, spiagge, borghi ed alcune aziende del settore enogastronomico.

L’internazionalizzazione, ha sottolineato il direttore di Promocamera, Luigi Chessa, «resta un elemento chiave nelle azioni operative di Promocamera che si lega ad una visione più ampia del Sistema camerale di promozione di tutto il territorio del nord Sardegna». Ma Chessa pensa anche al dopo, lanciando l’idea di «organizzare, in Svizzera, una due giorni, per incontrare anche altri operatori che siano interessati a costruire pacchetti-vacanza in periodi cosiddetti di spalla, ad avvio stagione (marzo, aprile, maggio) e a chiusura (settembre, ottobre); questo è l’obbiettivo: Destagionalizzare e aiutare le strutture a rimanere aperte quanto più possibile, perché c’è la domanda». Un problema però da affrontare e risolvere – è stato sottolineato - è quello dei trasporti.

