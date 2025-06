Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Arzachena organizza per l’estate una serie di appuntamenti, ben 60, che animeranno il centro, la periferia e i borghi fino al mese di ottobre.

Il debutto è fissato per il prossimo 13 giugno con la mostra, a Porto Cervo, dell’antica cartografia nella chiesetta di San Pietro, a cui segue Arzachena Experience, il trekking urbano con cadenza settimanale dal 14 giugno al 6 settembre. Tradizione e folclore si fonderanno nelle celebrazioni del patrono di Cannigione e del Golfo di Arzachena, San Giovanni Battista dal 22 al 24 giugno, come nella XX Rassegna internazionale del Folclore Città di Arzachena il 13 agosto, e ancora nel Festival delle Fisarmoniche il 18 agosto, così ancora nel concerto del gruppo degli Istentales il 29 agosto.

La rassegna letteraria Liberamente sopra le righe arriverà alla 7° edizione dall’1 luglio con ospite Umberto Galimberti, mentre la Mo.Me. Mostra mercato inizierà ad Arzachena il 10 luglio, con gli artisti di strada e le curiosità esposte sui banchi di artigiani e collezionisti.

Artisti del calibro di Nicola Piovani e Giancarlo Giannini si esibiranno rispettivamente il 28 luglio e il 4 agosto per il Festival Bernardo De Muro. A questi si aggiunge la stagione teatrale estiva targata Ama Auditorium Multidisciplinare. Ancora rassegne con il Festival delle Bellezze in piazza Risorgimento il 12 luglio; Time in Jazz il 10 agosto a Li Conchi con i musicisti DayKoda; il festival Cartoline Sonore al nuraghe Albucciu il 26 luglio con il concerto di Lambert e Mattia Vlad Morleo; il Longevity Fest a Porto Cervo il 5 settembre e l’Anteprima del Festival Isole che parlano alla Tomba dei Giganti di Coddu Ecchju il 6 settembre.

Tornerà anche l’appuntamento con la 3 giorni di Estate in Fiore, che coniuga campagne di sensibilizzazione ambientale e intrattenimento dal 28 al 30 agosto. Nell’ 11° edizione intitolata “Pelagos, cuore blu del Mediterraneo” si torna a parlare di mare e dei pericoli che lo minacciano.

Spazio anche alle sagre con protagonisti i piatti principe della tradizione arzachenese. Novità in tema di buon cibo locale sarà la Sagra delle cozze a Cannigione l’11 luglio. Quella degli gnocchi durante la Notte Sarda è in programma invece per il 1° agosto; e mentre la sagra Porcetto è fissata, per l’8 agosto.

Per lo sport riflettori puntati sulla 4° edizione del prestigioso Italia Polo Challenge Porto Cervo, che porterà le squadre a cavallo in sfilata nel centro storico di Arzachena e in piazzetta a Porto Cervo insieme alla Banda delle Brigata Sassari, il 17 luglio, prima del via del torneo sul campo di Abbiadori. Si chiuderà inoltre in autunno con l’IQFOIL Youth & Junior European Championships, dal 18 al 25 ottobre.

Il cartellone nasce da un piano intersettoriale promosso dalla delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni, dall’assessora al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni, dall’assessora alle Attività Produttive, Stefania Fresu, e dal delegato alla Cultura, Giovanni Carta.

