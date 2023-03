«Una marea di famiglie abita nelle campagne però sulla manutenzione pecchiamo parecchio».

È stato un intervento critico, nei confronti della sua stessa maggioranza che governa la città, quello di Rino Cudoni, che dall’ottobre scorso ha costituito insieme a Francesca Pileri il gruppo “Piattaforma Arzachena”.

Durante i lavori dell’ultimo Consiglio comunale, prendendo lo spunto dall’intervento sullo stesso argomento del collega Fabio Fresi, Cudoni ha affermato esserci «strade pericolose; ogni volta che piove il manto stradale continua ad andare in deperimento e non si interviene, così come non si interviene sullo sfalcio, non si interviene sulla pulizia della vegetazione che ormai ha invaso la carreggiata e gli incidenti si verificano spessissimo. Abbiamo le nostre frazioni che sono collegate attraverso le arterie stradali e siccome abbiamo rilasciato le concessioni edilizie, chi abita nelle nostre campagne, nelle frazioni, deve poter muoversi in sicurezza. Se la proprietà delle arterie stradali è del Comune – ha concluso Cudoni - il Comune deve fare le manutenzioni».

