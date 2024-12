Hanno preso il via oggi ad Arzachena, le lezioni per il conseguimento patente categoria C e D per trasporto merci e persone. Seguono, queste lezioni, quelle sulle competenze digitali e certificazione Icdl - Patente europea del computer. Dallo scorso novembre, il Comune di Arzachena ha investito circa 40 mila euro nelle politiche del lavoro per corsi formativi destinati a residenti, dai 35 ai 50 anni di età. Il corso iniziato oggi ha un costo di circa 2.400euro per studente; ai partecipanti è richiesto un contributo di iscrizione di 500 euro, mentre il restante importo è finanziato dal Comune per un totale di 20.900 euro.

«L’ottimo riscontro a queste iniziative conferma l’ambizione degli arzachenesi nel migliorarsi e aprirsi a nuove opportunità professionali», spiega Daniela Desogus, delegata alle Politiche del Lavoro. «Le aziende del territorio hanno difficoltà nel reperire certe figure specializzate, come gli autisti di mezzi di trasporto merci e persone. Allo stesso tempo, riscontriamo dai cittadini in età adulta il desiderio di voler riprendere a studiare per reinventarsi in campo lavorativo. Questa volta sono ben 11 gli ammessi ai corsi e, anche in questa occasione, abbiamo aumentato il budget previsto inizialmente per dare riscontro a un maggior numero di richiedenti visto l’interesse riscontrato». Nel 2025 sono in programma invece, in collaborazione con l’IPSSAR Costa Smeralda, corsi di italiano per stranieri per il quale è già stata aperta la possibilità di fare domanda, entro il prossimo 17 gennaio, presso il Comune di Arzachena.

