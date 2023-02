La Giunta comunale ha deliberato di concedere il patrocinio a titolo non oneroso a “La Nuova Scuola Internazionale SRL” con sede legale a Sassari per la promozione di corsi di informatica ai cittadini che risiedono nel Comune di Arzachena; più precisamente si tratta di corsi di informatica di base e avanzati per il rilascio della certificazione europea ECDL/ICDL.

Supportiamo il progetto «finalizzato all'apprendimento degli elementi di base e all'acquisizione di competenze informatiche avanzate per gli arzachenesi, competenze sempre più necessarie non solo in ambito scolastico e lavorativo, ma anche nella vita quotidiana, dove tutti noi ci relazioniamo con un mondo interconnesso e globale che richiede l’accesso ai dispositivi digitali per fruire anche di servizi pubblici, bancari, postali o sanitari», spiega il delegato alla Pubblica Istruzione, Michele Occhioni.

«Con il patrocinio all’iniziativa, la scuola si impegna a offrire le lezioni a un costo dimezzato per garantire la più ampia partecipazione. Sono ammesse tutte le fasce di età». La società “La Nuova Scuola Internazionale SRL”, è scritto nella deliberazione, «offre un progetto formativo modulare, quindi adatto, sia a chi si avvicina per la prima volta al computer acquisendo adeguata dimestichezza ma sia nella sua completezza a chi volesse acquisire ampia competenza lavorativa fino alla certificazione professionale delle proprie capacità, e dunque propone diversi progetti formativi dedicati a specifiche esigenze».

