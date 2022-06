Il Comune di Arzachena ha conquistato l’ambito riconoscimento delle 5 vele nell’edizione 2022 della Guida Blu di Legambiente. Il riconoscimento per la qualità delle acque di balneazione e le iniziative condotte a favore della tutela ambientale e dell’offerta di servizi che valorizzano un utilizzo sostenibile del mare e dei litorali.

La guida suddivide i territori in comprensori per favorire la collaborazione tra enti nella salvaguardia delle risorse naturali. Arzachena è inclusa nel comprensorio Gallura costiera e AMP Capo Testa e ha ottenuto il massimo punteggio previsto.

“Il nostro Comune è impegnato da anni nell’implementazione di politiche volte a tutelare l’immenso patrimonio naturalistico che costituisce la risorsa primaria alla base della qualità della vita ad Arzachena e della sua attrattività come meta turistica – spiega il delegato all’Ambiente, Michele Occhioni -. Legambiente ha riconosciuto la bontà delle iniziative portate avanti negli anni e ben relazionate dal nostro ufficio Ambiente comunale, che ha inviato un report dettagliato sui principali ambiti di azione per quanto riguarda la tutela delle spiagge e del mare, la valorizzazione delle aree verdi, la fornitura di servizi, le campagne di comunicazione ambientale e gli eventi finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico su questi temi".

"Tra le iniziative adottate sulle spiagge – prosegue Occhioni – ci sono passerelle in legno per disabili, i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e le aree fumatori per la raccolta dei mozziconi, oltre ai cartelli informativi sul ruolo della posidonia nella tutela dei litorali. Importantissimo per garantire il decoro urbano e innalzare i livelli di raccolta differenziata è l’ecocentro mobile posizionato al porto di Cannigione ogni estate. Mentre con le progettazioni del parco urbano di Capizzal di Ponti - Li Conchi, del parco fluviale Saloni - Lu Mulinu e del promontorio di Capriccioli vogliamo trasformare Arzachena in una destinazione sempre più green adatta alle attività outdoor in ogni periodo dell’anno”.

Altre iniziative fondamentali su cui il Comune di Arzachena ha lavorato in tema di tutela ambientale sono: l’ordinanza che vieta l’utilizzo di plastica usa e getta in spiaggia e nei luoghi sensibili, l’adesione al Santuario dei Cetacei Pelagos, l’evento annuale Estate in Fiore, il calendario di appuntamenti AgendaBLU con partner istituzionali e fondazioni internazionali, le mostre fotografiche, i convegni, le attività nelle scuole.

La Guida Blu di Legambiente raccoglie le destinazioni che vantano la migliore qualità delle acque certificata da Goletta Verde e sono impegnate attivamente nella tutela dell’ambiente, della biodiversità e offrono spunti per vivere la vacanza in modo sostenibile e attivo con, ad esempio, piste ciclabili, sentieri per fare sport, ma anche luoghi d’arte, cultura e promozione enogastronomica locale.

Le mete prescelte dimostrano di aver investito nella ricchezza del patrimonio naturalistico, rinnovandosi e offrendo servizi di alta qualità.

(Unioneonline/v.l.)

