Una collaborazione proficua, quella tra il Comune di Arzachena e Promocamera Sassari, i cui risultati sono stati esposti ieri nella Sala Nexus, nel centro storico di Arzachena, nel corso della conferenza stampa tenuta dal sindaco, Roberto Ragnedda, dal presidente di Promocamera, Francesco Carboni e dal direttore, Luigi Chessa.

I due enti collaborano dal novembre 2023 su temi strategici in seguito alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa finalizzato all'organizzazione di corsi ed eventi, relativi: Allo sviluppo delle competenze imprenditoriali e manageriali sia per il settore privato che per la Pubblica Amministrazione; Alla valorizzazione e promozione delle eccellenze eno-gastronomiche locali; Alla creazione di reti di partenariato istituzionale ed economico sia a livello nazionale che internazionale.

Sono stati 7 i percorsi formativi progettati, dei quali 4 attivati, ai quali hanno partecipato 92 persone: Assistenza tecnica alla creazione di impresa, con 32 iscritti; Project management, con 21 frequentanti; Evoluzione del RUP, con 18 iscritti; Controllo di gestione nelle PMI, con 21 corsisti. In questo anno 2025 gli ambiti strategici di azione riguarderanno: Lo sviluppo di competenze territoriali manageriali; Export e cooperazione internazionale; centro di competenze transfrontaliero; Valorizzazione di eccellenze enogastronomiche.

«Promocamera è un facilitatore di opportunità di sviluppo per il business delle imprese che operano su tutto il territorio del Nord Sardegna - ha affermato il direttore, Francesco Carboni - e, grazie alle risorse economiche legate alla Camera di Commercio di Sassari, mette a disposizione degli operatori economici locali una serie di importanti e qualificati servizi ad alto valore aggiunto, destinati all’aggiornamento delle competenze imprenditoriali e manageriali, a sostegno della competitività sui mercati locali ed esteri, alla transizione verso il digitale, alla valorizzazione e promozione delle eccedenze produttive e turistiche locali».

Soddisfatto per questa esperienza in corso il sindaco, Roberto Ragnedda, per il quale il protocollo sottoscritto «rappresenta un’opportunità concreta per supportare lo sviluppo economico del nostro territorio. Le attività realizzate nel 2024 nel 2024 hanno seguito gli obiettivi concordati, puntando sul rafforzamento delle competenze, la valorizzazione delle produzioni locali e la creazione di collaborazioni istituzionali ed economiche».

© Riproduzione riservata