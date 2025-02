Una collaborazione, del Comune di Arzachena e dei suoi operatori, «con altre realtà d’eccellenza». È quanto ha affermato il sindaco, Roberto Ragnedda, nel corso della conferenza stampa tenuta col presidente di Promocamera Sassari, Francesco Carboni. I due enti collaborano dal 2023 su temi strategici. La convenzione prevede ospitare ad Arzachena operatori turistici esteri, come avvenuto nei mesi scorsi con quella elvetica.

«Per il 2025 abbiamo degli obiettivi strategici importantissimi», dichiara il sindaco Ragnedda. «Partirà infatti una collaborazione con St Moritz, dove poter andare a celebrare dei momenti di eccellenza e far sì che i nostri operatori si possano confrontare con un mondo così particolare come quello di St Moritz, andando a confermare anche che molto spesso i nostri operatori hanno quelle carte in regola e quelle capacità per essere competitivi a 360°».

Il Comune di Arzachena parteciperà con i propri operatori, con Promocamera Sassari nominata dall’Assessorato Regionale Turismo quale soggetto attuatore e organizzatore, all’Expo 2025 che si terrà in Giappone. Quella, prosegue il sindaco Ragnedda, «sarà un’occasione fondamentale, importantissima, per i nostri operatori per partecipare a questa esposizione universale. E noi siamo molto orgogliosi che Arzachena possa essere presente in Giappone, con le proprie strutture, i propri operatori e con le figure istituzionali».

© Riproduzione riservata