La stagione turistica è appena all’inizio e ad Arzachena già si rileva il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti non solo in luoghi non idonei (cosa peraltro che si verifica anche durante l’inverno) ma anche nei cestini gettacarte, in particolare sul lungomare e in spiaggia a Cannigione e La Conia.

Servirà il deterrente ricordato dall’Amministrazione comunale? Gli ispettori ambientali e la squadra ambientale della Polizia Municipale, «sono al lavoro per risalire ai responsabili. Le sanzioni per abbandono di rifiuti nel Comune di Arzachena vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro».

Il fatto poi è che, ripulire da ciò che viene dagli incivili abbandonato, impegna ulteriormente gli addetti i quali devono dedicare tempo ed energie alle attività di bonifica.

Il Comune ricorda, seppur dovrebbe essere scontato, «che i cestini gettacarte devono essere utilizzati solo per piccoli rifiuti, non per le buste di rifiuti domestici». Ricorda inoltre che c’è un calendario relativo al conferimento e che l’utilizzazione corretta delle Isole Ecologiche riguarda le zone non servite dal porta a porta; e si rivolge inoltre ai proprietari di case/appartamenti vacanza, invitandoli ad informare i propri ospiti sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

