Il fatto che a metà febbraio il nuovo Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Gallura veda la presenza Mario Russu (presidente del Consiglio comunale di Arzachena) quale vice coordinatore e responsabile organizzativo, di Cristina Usai (vicesindaca e assessora) al Dipartimento Economico, e di Michele Occhioni (capogruppo di maggioranza, delegato ad Ambiente e Pubblica Istruzione), quale vice responsabile Dipartimento Ambiente del partito, modificano la natura di Lista Civica della compagine che governa Arzachena dallo scorso giugno? A chiederlo è stato questa mattina, durante i lavori del Consiglio comunale, il consigliere di maggioranza Fabio Fresi, già assessore ai Lavori Pubblici nella precedente amministrazione guidata dallo stesso sindaco Roberto Ragnedda, ed ora senza alcun incarico.

«Questa è una compagine che si è candidata come “Lista Civica”, e io spero che non ci siano delle formazioni politiche che, per quanto mi riguarda, nulla hanno a che vedere con me, e penso che magari qualche altro collega possa sentirsi in imbarazzo», ha detto Fabio Fresi rivolgendo al presidente del Consiglio comunale Mario Russu; «vorrei pertanto la rassicurazione, se lei me la può dare, che non verrà creato il gruppo consiliare all’interno di questo Consiglio». Il fatto che alcuni membri di questa maggioranza abbinoa aderito ad un partito «non deve creare alcun imbarazzo», ha risposto Russu; «questo non incide sugli equilibri di questa maggioranza, che rimane di carattere civico».

«Dunque lei mi sta rassicurando - ha concluso Fabio Fresi – che non verrà creato alcun gruppo di Fratelli d’Italia all’interno del Consiglio comunale». «Stia pure tranquillo…», è stata la risposta di Mario Russu.

