«Chi differenzia di più paga meno»; sarà questo uno dei principi che dovranno caratterizzare il nuovo appalto della Nettezza Urbana. Il servizio è attualmente svolto dalla società Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop, scadrà a luglio 2023.

Le linee di indirizzo per l’affidamento del nuovo servizio sono state presentate in Consiglio comunale (ed approvate) dal delegato all’Ambiente, Michele Occhioni. Il Comune intende ottimizzare i servizi di raccolta differenziata domiciliare porta a porta in tutto il territorio e per tutte le utenze domestiche e non domestiche con l’obbiettivo di raggiungere almeno l’85% di raccolta differenziata a regime.

Si dovrà giungere al completamento strutturale del centro di travaso di Monte Aguisi; dovrà essere realizzato un nuovo ecocentro ad Abbiadori in aggiunta a quelli esistenti di Naseddu e di Cannigione e a quello in fase di realizzazione a Baja Sardinia. Si prevede inoltre la collocazione nella zona costiera e presso le principali frazioni di 7 isole ecologiche al fine di intercettare i flussi di rifiuti provenienti dal turismo di passaggio o dai residenti non stanziali che non possono rispettare il calendario.

In determinate zone le isole saranno informatizzate e accessibili 24 ore al giorno ed in grado di accogliere tutte le frazioni di rifiuto. Dovrà inoltre essere organizzato un servizio di pronto intervento giornaliero “raccolta rifiuti abbandonati” con piccolo mezzo a basso impatto ambientale, disponibile per tutto l’anno; dovrà essere elaborato un progetto che favorisca l’emersione dei casi di evasione o elusione tributaria; dovrà essere predisposto un sistema di controllo e sanzionatorio non tralasciando la predisposizione di progetti di sensibilizzazione ed educazione del cittadino, a cominciare dal livello scolare.

