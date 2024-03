Nascono dall’accordo siglato qualche mese fa, tra Comune di Arzachena e e Promocamera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari, i corsi di formazione dedicati alle imprese. E ieri, con l’inaugurazione dello Spazio Nexus, sede dei corsi nel centro storico di Arzachena, ha preso il via il corso “Controllo di Gestione: istruzioni per l’uso”, con esauriti tutti i posti disponibili per assistere alle lezioni tenute dal docente Marcello D’Onofrio. I prossimi appuntamenti con il corso sul controllo di gestione saranno ad aprile e maggio; sempre ad aprile prenderà invece il via il corso di “Wine Digital Marketing”.

Alla giornata inaugurale erano presenti il sindaco Roberto Ragnedda, l’assessora al Turismo e al Commercio Claudia Giagoni, il presidente di Promocamera Francesco Carboni e il direttore Luigi Chessa. «Oggi abbiamo avviato un percorso virtuoso che darà degli strumenti alle aziende di Arzachena per lavorare bene e sfidare il mercato in modo vincente», ha dichiarato Ragnedda. «La mia presenza qui oggi ha lo scopo di toccare con mano quanto importante è il lavoro condotto accanto al Comune a sostegno delle imprese. La massiccia presenza al corso dimostra che abbiamo ascoltato il territorio e risposto a una reale esigenza», sono state le parole pronunciate dal presidente di Promocamera, Carboni. «Da sempre Promocamera si occupa di internazionalizzazione perché vuole portare le aziende a strutturarsi e ad elevare i propri obiettivi, e questo corso è un tassello fondamentale per riuscirci. Per un imprenditore la vocazione e la passione non bastano più, servono strumenti per correre più dei concorrenti».

Lo “Spazio Nexus”, sede dei corsi, è al piano terra di Palazzo Ruzittu, nel centro storico, ampio, locale ristrutturato per essere utilizzato per convegni, incontri culturali, seminari ecc.

