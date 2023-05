"La musica è la chiave" è un progetto rivolto a 400 studenti degli Istituti Comprensivi di Arzachena, 1 e 2, da oggi e fino al 9 giugno, data dell’evento finale sulla scalinata di Santa Lucia, quando gli alunni si esibiranno con strumenti costruiti da loro con materiali di riciclo. Voluto dalla delegata alla Cultura, Valentina Geromino, è un percorso di pedagogia musicale sviluppato in ambienti particolarmente sensibili per la crescita dei giovani tra India, Togo, Senegal, Messico e Santo Domingo.

L’iniziativa prevede un massimo di 8 lezioni per ciascuna delle 25 classi. «Questo percorso – afferma Geromino - lega l’educazione musicale al tema dell’eco sostenibilità, dell’integrazione e della sensibilizzazione alla bellezza e all’empatia nei rapporti con il prossimo. Ho voluto portare ad Arzachena una realtà frutto di esperienze internazionali in campo educativo con l’obiettivo di elevare la musica a valore formativo imprescindibile nella nostra comunità. Filippo Dalla Valle ha sviluppato il progetto partendo dalla baraccopoli di Nimtala a Calcutta, poi nell’orfanotrofio "La Maison sans frontieres” in Togo e nel “Barrio caliente” di Santo Domingo. È un modo per aprire la mente dei nostri bimbi e farli confrontare con una quotidianità diversa a quella a cui sono abituati».

