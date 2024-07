Domani 27 luglio, ad Arzachena, al Nuraghe Albucciu, appuntamento con il “Festival Cartoline Sonore”, la rassegna estiva di musica contemporanea che riserva ampio spazio e attenzione alla natura e al paesaggio. «Ma non c’è solo la musica in programma», informa l’Amministrazione comunale: sabato «sarà un’intera giornata dedicata alla cultura ad Arzachena. È prevista anche una visita al Museo Civico Michele Ruzittu, una visita ai siti archeologici, un laboratorio di poesia gallurese per ragazzi e un workshop sulla mindfulness». La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Atti d’Arte, promossa dalla delegata alla Cultura, Valentina Geromino, prevede l’esibizione, proveniente da New York City, di Bryan Senti, compositore, polistrumentista e produttore latinoamericano di prima generazione, vincitore di un Bafta Awards. A seguire ci sarà il concerto di Francesca Guccione, compositrice, violinista e sound artist italiana. «Da sempre affascinata dalla relazione tra suono e immagine, ha coniugato gli studi di violino con quelli in composizione e colonne sonore». Il programma, al Nuraghe Albucciu, è il seguente: ore 10 laboratorio di poesia gallurese (età 6 -18 anni); ore 10 workshop meditazione mindfulness (dai 18 anni); ore 21 Concerto con noi Bryan Senti e poi il concerto di Francesca Guccione. I posti sono limitati; verranno forniti dei cuscini per seduta fino a esaurimento. Gli organizzatori consigliano di portare un telo da mare o una stuoia.

