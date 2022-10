“Cara Unione,

mi duole constatare che a Tempio non solo l’Agenzia delle Entrate non riceve il pubblico, ma neanche noi commercialisti che dovremmo avere un canale preferenziale per rappresentare quei contribuenti che non sanno districarsi nei meandri della pubblica amministrazione.

In breve i fatti: un contribuente riceve un avviso bonario, ex art 36 ter. Prendo, quindi, l'appuntamento per recarmi allo sportello con la delega del contribuente. Il giorno seguente alla prenotazione ricevo però una telefonata dall'ufficio che mi annulla l’appuntamento riferendo di rivolgersi al canale di assistenza Civis. Peccato che questo contribuente non sappia nemmeno cosa sia e non possegga lo Spid.

Presento istanza, ma dopo 20 giorni ancora non ho ricevuto riscontro

Allora mi reco all'Agenzia delle Entrate di Tempio, dove trovo solo la guardia giurata che dopo un lungo tira e molla mi fa entrare. Cosa vedo all’interno? Sportelli vuoti, pubblico inesistente.

Questa è l'Italia.

Grazie dell’attenzione”.

A.S. – Calangianus

***

