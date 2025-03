Si complica la vicenda di Cesidio Cugini, il pensionato calangianese trovato agonizzante in casa e deceduto nell’ottobre del 2020. Il processo è in corso a Tempio, sotto accusa per abbandono di persona incapace c’è la badante dell’anziano, Maria Plogariu, assistita dall’avvocata Oriana Erittu. Ma ieri è emerso che la Procura di Tempio sta prendendo in considerazione le istanze del legale di parte civile, Giuseppe Corda.

Sono emerse circostanze nuove, una teste ha parlato dei litigi tra la badante e la vittima: «Ho visto Cesidio in pigiama chiuso fuori casa». Il figlio del pensionato, Vittorio Cugini, chiede una valutazione su nuove ipotesi di reato, si parla di omicidio preterintenzionale.

Ieri l’udienza, davanti alla giudice di Tempio, Silvia Campesi, è stata rinviata perché il pm sta valutando le richieste della parte civile. Cesidio Cugini venne trovato solo in casa, nudo, riverso sul pavimento, e morì in ospedale, a Nuoro, qualche giorno dopo il ricovero.

